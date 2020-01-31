Toksan enerji yönetim sistemi belgesi aldı

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermâye ile kurulmuş otomotiv yan sanayi kuruluşlarından biri olan Küçükoğlu Holding'e bağlı Toksan A.Ş'nin Gebze'deki fabrikası, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı. Enerji verimliliğinin artırılması maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında programla ilgili denetimleri başarıyla geçen Toksan, çevre konusunda da somut adımlar atmaya devam ediyor.

Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya, dünyanın dev otomobil firmalarına parça üretimi yapan Toksan'ın, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Toksan'ın 2025 Stratejik Plan doğrultusunda enerji verimliliğinin artırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarına devam ettiğini belirten Erol Sarıkaya, bu amaçla Toksan'ın Gebze'deki fabrikasında Enerji Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi için yaptıkları başvurunun ardından yapılan denetimleri başarıyla geçtiklerini kaydeden Erol Sarıkaya, şirketin enerji politikasını uluslararası standartlara ulaştırdıklarını söyledi.

Enerji Yönetim Sistemi'yle fabrikada kullanılan enerjinin verimli kullanılacağını ve enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılacağını vurgulayan Genel Müdür Erol Sarıkaya şunları söyledi:

“Küçükoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Toksan firmamız, topluma ve çevreye duyarlı büyüme strateji benimsemiştir. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin bulunduğu geniş bir yelpazeye yaymayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir iş modelimiz doğrultusunda faaliyetlerimizin çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak bütün paydaşlarımız için değer katmasını hedefliyoruz. Holdingimiz bu doğrultuda her yıl sürdürülebilirlik raporu yayınlayıp tüm paydaşlarına sunmaktadır. Yine Holdingimizin 2025 hedeflerine uygun yatırımlarımıza devam ediyor. Yatırımlarınızda çevreye duyarlı sürdürülebilir bir anlayış ile hareket ediyoruz. Çevreye olan sorumluluk bilinci ile sanayi sektöründe üretim maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan enerjide verimliliği arttırarak enerji tasarrufuna katkıda bulunmak istiyoruz. Enerji verimliliği ve çevre dostu politikaların birbiriyle yakın ilişki içinde olduğunun farkındayız. Her türlü faaliyetlerimizde çevreye olan olumsuz etkimizi ortadan kaldırmak ya da asgarîye indirmek, çevre politikalarımızın en temel ilkesini oluşturuyor. Aldığımız Enerji Yönetim Sistemi belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ne uygun sürdürdüğümüz çevre duyarlılığımızın pekişmesine de katkı sunacaktır. Bu belgenin alınmasında Toksan çalışanlarının fedakârlıklarının büyük payı vardır.”