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Tonlarca ağırlıktaki borunun altında kalarak can verdi

Bursa’da çalıştığı fabrikada tonlarca ağırlıktaki borunun altında kalan 45 yaşındaki işçi, feci şekilde can verdi.

Bursa'da çalıştığı fabrikada tonlarca ağırlıktaki borunun altında kalan 45 yaşındaki işçi, feci şekilde can verdi.


Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çelik fabrikasında gece vardiyasında çalışan 45 Yaşındaki Yasin Çolak, çalıştığı esnada tonlarca ağırlıktaki borunun altında kalarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Çolak'ı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı. Çolak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Çolak'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, savcılık iş kazası ile alakalı soruşturma başlattı. Hastaneye gelen iş arkadaşları, Çolak'ın yetersiz ve zayıf ekipmanlardan dolayı hayatını kaybettiğini iddia etti. Geçenlerde de fabrikada yüze yakın arkadaşlarının yemekten zehirlendiğini ifade eden çalışanlar, ancak halen aynı firma ile çalışılmaya devam ettiklerini dile getirdi.

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