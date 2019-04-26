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Top yerine taşa vurunca olan oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde hedefi şaşıran ilkokul öğrencisi, top yerine taşa vurunca hastanelik oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde hedefi şaşıran ilkokul öğrencisi, top yerine taşa vurunca hastanelik oldu.


Talihsiz olay Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokağı'nda meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi M.A.N, önündeki topa şut çekmek isterken hedefi şaşırdı. Ayağını taşa vuran çocuk hastanelik oldu. Babası Erol Nalbant'ın İznik Devlet Hastanesine götürdüğü çocuğun baş parmağının kırıldığı anlaşıldı. Küçük çocuğun sağ ayağı ortapedi servisinde alçıya alındı. Sevimli afacan daha sonra babasının sırtında hastaneden çıkarak evinin yolunu tuttu.

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