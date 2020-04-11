Toplu taşıma esnafına Büyükşehir desteği

Bursa'da 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması gibi sebeplerle toplu taşımayı kullananların oranı yüzde 88 azalırken, toplu taşıma sektöründe görev yapan esnafın mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan ‘Covid 19' salgınının önüne geçmek için alınan tedbirlerden hemen hemen her sektörü mâlî anlamda sıkıntıya sokarken, bu süreçten en fazla etkilenen alanlardan biri de toplu taşıma sektörü oldu. Salgının yayılmasının önlenmesi için toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitenin yüzde 50'sinden fazla yolcu almama şartı ve 65 yaş üstü ile 20 yaş altının sokağa çıkmasına getirilen kısıtlamalarla Bursa'da toplu taşımayı kullananların oranı yüzde 87, 88 azaldı. Bursa'da toplu taşıma faaliyetlerini Burulaş'ın yanında özel halk otobüsleri marifetiyle yürüten Büyükşehir Belediyesi, özellikle mali krizin eşiğine gelen özel halk otobüsleri için farklı formülleri devreye alıyor.

“Esnafımızın yanındayız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sürecin esnaf tarafından da en az hasarla atlatılması için Bursa merkez, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Gemlik ilçelerindeki özel halk otobüsleri kooperatiflerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Burulaş binasında yapılan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'ın da katıldığı toplantıda ‘Covid 19' sürecinde alınması gereken tedbirler ele alındı. Bursa genelinde toplu taşıma rakamlarının yüzde 87-88 oranında düştüğünü dile getiren Başkan Aktaş, “Biz toplu taşıma tek başımıza yapmıyoruz. Önemli paydaşlarımız var. Merkezde, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Gemlik'te özel halk otobüslerimiz var. Hep birlikte halkımızı sabah evinden işine, akşam da işinden evine sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Özellikle son 20 - 25 günde rakamlar ciddi şekilde etkilendi. Bu süreçten eşrafımız da ciddi şekilde etkilendi. Büyükşehir olarak bu konuya duyarsız kalmamız asla düşünülemezdi. Öncelikle tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte Bursa olarak yoğun metro ve otobüslerle gündeme gelmedik. Belki ilk günlerde bir iki istisna oldu hepsi o kadar. Taşımanın yüzde 50 kuralına uygun yapılması yönünde özel halk otobüslerinin de özel gayreti oldu. Bu esnaf grubumuza yönelik neler yapabiliriz onunla ilgili istişarede bulunduk. Sürecin nasıl devam edeceğini bilemiyoruz. Bütün taşıma rakamları zapturapt altında, hepsini biliyoruz. Dolayısıyla gerek akaryakıt gerekse şoför bedeliyle desteklenmesi noktasında yanlarında ve arkalarındayız. Yeter ki hizmet kalitemizi etkilemeyecek duruş içinde olmaya devam etsinler. Yine maske dağıtımıyla alakalı destek ve katkımız olacak. Bu sıkıntılı süreci inşallah hep beraber sorunsuz sıkıntısız geçireceğimize inanıyorum. Fedakarlıklarından dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Sadi Eren ile ilçelerden gelen toplu taşıma kooperatifleri başkanları da destek ve katkıları nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.