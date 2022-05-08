Toplu taşıma şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Toplu Taşıma Aracı sürücüsü, araçta fenalaşan müşterisini hastaneye götürüp hayatını kurtardı.

Edinilen bilgilere göre; Alanyurt'tan İnegöl'e yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü Niyazi Ateş yönetimindeki Toplu taşıma aracına binen müşterilerden Meral Y.(38) fenalık geçirmeye başladı. İyice fenalaşan kadının durumunu fark eden Otobüs sürücüsü, gaza bastı. Ambulans misali kontrollü bir şekilde hastanenin yolunu tutan sürücü, Acil Servis önüne kadar gelip hastayı Acil servise aldırdı. Vatandaş, Acil Serviste tedavi altına alındı. Kahraman sürücünün yaptığı bu davranış çevredeki vatandaşlar ve yolcular tarafından takdirle karşılandı.

Hastanede tedavisi süren vatandaşın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum" dedi.