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Toplu taşımada maske denetimi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, emniyet ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, emniyet ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı.


Trafik ekipleri, bilhassa yol kavşaklarında toplu taşıma aracı olan minibüs ve otobüsleri kontrol altında tutuyor. Yapılan kontrollerde maskesi olmayan ve fazla yolcu taşıyan araç sahipleri ikaz edildi. Kurallara riâyet etmeyenlere ve maske takmayan yolculara 900 ila 3 bin 150 lira ceza kesildi. Trafik ekipleri, Bursa'dan Mudanya'ya gelen toplu taşıma araçlarını Tepederbent mevkiinde durdurarak, yolcuları maske konusunda denetledi. İlçeye maskesiz kişiler sokulmadı.

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