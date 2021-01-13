Toplu ulaşımda engel yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde engelliler ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımda bir sıkıntı yaşamamaları için 31 Mayıs'ta başlattığı vize muafiyeti uygulamasını 31 Mart'a kadar uzattı. Böylelikle vizeleri otomatik olarak ücretsiz yapılan engelli, engelli refakatçisi ve 65 yaş üstü vatandaşlar ulaşımdan sorunsuz şekilde yararlanmaya devam edebilecekler.

Korona virüs vakalarının Türkiye'de ilk kez görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana gerek dezenfeksiyon çalışmaları gerekse de vatandaşlardan esnafa kadar süreçten olumsuz etkilenen toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal destek programlarını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Engelli ve engelli refakatçisi vatandaşlar, toplu ulaşım kartlarının vize işlemleri için gerekli doktor raporlarını pandemi yüzünden hastanelerden almakta güçlük çekerken, Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 31 Mayıs'ta söz konusu vatandaşlar için vize muafiyeti getirmişti. Başlangıçta 30 Haziran'a kadar sürece olan uygulama, pandeminin etkilerini sürdürmesi nedeniyle önce Ocak ayına kadar, şimdi de 31 Mart'a kadar uzatıldı. Aynı uygulamadan sokağa çıkmalarında saat sınırlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da yararlanıyor.

Burulaş, toplamda 74 bin engelli ve engelli refakatçisi ile 210 bin 65 yaş üstü vatandaşın vizelerini ücretsiz olarak 31 Mart'a kadar yeniledi. Böylelikle rapor almakta güçlük çeken engelli vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımdan rahatlıkla yararlanmalarına imkân sağlandı.