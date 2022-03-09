Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi

Yeşim'in de yer aldığı Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi'nde ikamet eden kadınları da kapsayacak şekilde büyüyen Kelebeğin Dünyası projesi, “Güçlü kadınlar, umutlu yarınlar” sloganına uygun olarak her ay kendi alanında uzman konuşmacıları kadınlarla buluşturuyor. Mart ayına denk gelen eğitim programı, 'Toplumsal cinsiyet eşitliği' başlığı altında Yeşim Akademi'de organize edildi.

Program kapsamında Yeşim'i ziyaret eden Karapınarlı kadınlar, Yeşim Restoran'daki öğle yemeğinin ardından Yeşim Akademi'deki eğitime katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Kelebeğin Dünyası projesi kapsamındaki söyleşileri devam edeceğini söyledi.

Uludağ Soroptimist Kulübü Üyesi Nesrin Karamehmetoglu Turşucular da Kulüp faaliyetleri hakkında bilgi vererek, kadınların gelişimine yönelik her türlü proje ve etkinliğin destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Yeşim Akademi Yöneticisi Meral Aydın Yıldırım tarafından verilen 'Toplumsal cinsiyet eşitliği' eğitimine geçildi. Söz konusu eğitim programları, farklı konu ve konuşmacılar eşliğinde yıl boyunca devam edecek.