Toprağa dönüş çağrısı

Toprağın, bereketin, atalık tohumun, geleneksel üretimin ve yerel yemek kültürünün günü olan Toprak Ana Günü, Nilüfer'de kutlandı. Güvenilir gıda, Nilüfer Bostan ve kooperatifleşmenin önemi gündeme geldi. Nilüfer Belediyesi'nin, Halk Evi yanında faaliyete geçirdiği, halkı sağlıklı gıdayla buluşturan Nilüfer Bostan önünde düzenlenen faaliyette Nilüfer Bostan'ın da açılışı yapıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da çok sayıda kişi tarafından canlı olarak izlenen programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bize göre yılın her gününde bu konular ele alınmalı. Hepimizin artık toprakla buluşacak bir dünya beklentisi içinde olması gerekiyor. Sadece bir günün toprağa adanması doğru değil elbette. Biz toprağın ne kadar önemli olduğunu, iklim değişiklikleri sonucunda sulak alanlardaki korumalarla, su havzalarımızdaki eksilmelerle görüyoruz. Bunu yapan bizleriz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirlettik, şimdi geri dönmek zorundayız. Toprakla buluşacağımız bir dünya ve zaman beklentisi içinde olmamız gerekiyor” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin tarıma yönelik çalışmalarını ve hedeflerini de anlatan Başkan Turgay Erdem, 2020 yılını tarıma adadıklarına dikkati çekti. Erdem, pandemi öncesinde tarıma yönelik başlattıkları yoğun çalışmaların pandemi ile birlikte öneminin daha da arttığını ifade etti.

Nilüfer Belediyesi'nin uzun yıllardır temiz gıda ve ekolojik tarıma dikkat çekmeye çalıştığını hatırlatan Başkan Erdem, Ürünlü'de Kent Bostanları'nda başlayan bu çalışmaların 2020 yılının tarım yılı ilân edilmesiyle birlikte daha da yaygınlaştığını belirtti.

Erdem şöyle devam etti: “Pandemiden önce Nilüfer'de 2020 yılını Tarım Yılı ilân etmiştik. Maksadımız, sanayi ve güzel bir kentleşme modeli olan Nilüfer'de bunların yanında var olan tarım alanlarını değerlendirmek. Gerçekten çok önemli tarım ürünlerine ve çiftçi potansiyeline sahip bir ilçede yaşıyoruz. Dedik ki kentleşme ve sanayi bir tarafa, bir de toprağa geri dönelim ve bunun için de çiftçilerimizi, tarımı destekleyelim. Sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda toplumu bilinçlendirelim dedik ve çalışma içine girdik. Çalışmaları başlatmamızın ardından gelen pandemi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya koydu. İnsanların sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda ne kadar istekli olduğunu gördük. Biz de bu yöndeki çalışmalarımıza sürekli yenilerini ekleyerek devam ediyoruz.”

Nilüfer'de tarımı teşvik etmeye, çiftçiyi desteklemeye ve halkın, sağlıklı güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaya yönelik çalışmalara değinen Başkan Erdem, şöyle konuştu: “Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve hatta yurt dışından yerli tohumları toplayarak kendi bostanlarımızda üretim denemeleri yaptık. O tohumları çoğalttık ve çiftçilerimize de dağıtarak yaygınlaştırdık. Kent bostanlarında edindiğimiz deneyimle belediyemize ait tarım alanlarında çiftçilerle birlikte daha geniş çaplı üretim çalışmalarına başladık. Yerli tohumla buğday üretimi yaptık, lavanta üretimi yaptık. Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yaparak Nilüfer'de toprak analizleri yaptırmaya başladık. Bu analiz sonuçlarını çiftçimizle paylaşarak hangi bölgede hangi ürünün verimli olacağı bilgisini onlarla paylaşacağız. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni (NİLKOOP) kurduk ve kooperatif aracılığıyla ‘Nilüfer Bostan' markasını oluşturarak ilk satış noktamızı belediyemizin yanında açtık. ‘Nilüfer Bostan'da Bursa ve Türkiye'nin farklı kentlerindeki kooperatiflerden alınan ürünler ile NİLKOOP tarafından üretilen ya da tedarik edilen gıda maddeleri satışa sunuluyor. Nilüfer Çiftçi Evi'ni kurduk burada çiftçilerimizi eğitiyoruz.”

Erdem, Nilüfer'de tarıma yönelik çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini de sözlerine ekledi.