Toprak Işık çocukların söyleşi konuğu oldu

Nilüfer'de öğrencilerle bir araya gelen yazar Toprak Işık, okuma alışkanlığının nasıl kazanılacağını anlattı.

Nilüfer Belediyesi'nin “Çocuklara Kitap Söyleşileri” etkinliği çocuklarla yazarları buluşturmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinliğe bu kez yazar Toprak Işık konuk oldu.

Ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, kendilerine önceden dağıtılmış olan “Acaba Ne Olsam?” serisinden “Bilim Adamı” ve “Mühendis” kitaplarını okuyarak gelen öğrenciler, kitabın yazarı ile buluşarak merak ettikleri sorulara yanıt aradılar.

Toprak Işık, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrencilere okuma alışkanlığının önemini ve nasıl kazanılacağını anlattı.

Fethiye Ortaokulu, Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşuoğlu Ortaokulu, Meral Muammer Ağım Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı söyleşiye, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konuk oldu.

Yazar ve aynı zamanda mühendis olan Toprak Işık kendi hayatından da örnekler verdiği söyleşide “Birçok milletten insanlarla karşılaştım. Teknoloji alanında ve genel gelişmişlik düzeyi bizden daha yüksek olan her millette fark ettiğim şey okuma oranlarının yüksek olması. Biz hep onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Kitap okumak aslında bağımlılıktır belki de dünyadaki tek yararlı bağımlılıktır. Okuma alışkanlığı genel olarak yetişkinlerden öğrenilir. Anne babası kitap okuyan çocukların okuma alışkanlığı kazanması daha kolaydır. Okuma alışkanlığı kazanmak için okumak istediğiniz kitapların listesini yapın. Kendinize bir okuma alanı ayırın. Bir okuma vakti belirleyin. Her yerde ve her zaman kitap okuyabilirsiniz. Otobüs beklerken, serviste giderken ayakta bile kitap okuyabilirsiniz, isterseniz bu alışkanlığı kazanabilirsiniz” dedi.

Söyleşi sonunda katılımından dolayı Toprak Işık'a teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, çocukları okumaya teşvik etmek için kütüphanenin aynı adla organize ettiği yarışmaya atıfta bulunarak, her çocuğun bir yıl içinde, boyu kadar kitap okuması gerektiğini söyledi.

Çocukların meslek seçimine dair sorularını da yanıtlayan Toprak Işık, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı. Toprak Işık, etkinliğin ardından gezici kütüphaneyle beraber harekete geçerek, Doğanköy Ortaoku'nda yapılan bir başka söyleşide daha öğrencilerle buluştu.