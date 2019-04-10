Toprak kayması mahalleyi sokağa döktü

Bursa'da 1 yıl önce toprak kaymasının yaşandığı ve 104 evin mühürlendiği Mollaarap Mahallesi'nde tekrar toprak kayması yaşanması mahallede paniğe neden oldu. Zeminin kayması sebebiyle çok sayıda evde çatlak ve hasar meydana gelirken, evlerine giremeyen mahalle sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Heyelan yaşanan mahalle İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi Köşk Caddesi ve çevresinde meydana gelen toprak kayması sonucu birçok evde derin çatlaklar oluştu. Heyelanın okul inşaatından kaynaklanabileceğini iddia eden mahalle sakinleri, tedirgin bir şekilde evlerinde kalmak zorunda olduklarını belirtti. Evlerde oluşan çatlakların 1 hafta içerisinde yavaş yavaş arttığını anlatan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Çatlakların oluştuğu evde oturmak zorunda kaldığını belirten Mustafa Gönül, “Okulun yapıldığı binadan kaynaklandığını düşünüyoruz. 1 hafta içerisinde çatlaklar oluştu. Gece sesler geliyor. Burası 60 yıllık bir mahalle, eskiden burada böyle şeyler olmuyordu. Bu inşaat başlayınca bunlar olmaya başladı” dedi.

Mahalle sakinlerinden Müheyyet Gönül, “Korku yaşıyoruz. Günden güne evimiz bu hale geldi. Birkaç gün önce evde otururken "cam patlar" gibi arka arkaya sesler duydum. Ürktüm ama oturmaya devam ettik. Çatlakları sabah fark ettik ve günden güne de büyüdü” diye konuştu.

1 haftadır evinde kalamadığını ifade eden Özcan Bayrak ise “Perşembe günü işten döndükten sonra eşim "aşağı bakar mısın" deyince bu manzaralara ile karşılaştık. 1 haftadır evimizde kalmıyoruz. Komşularda kalıyoruz. Bize söylenen misafirhane temin edileceğiydi” şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Onaran, “65 senedir bu mahalledeyim, her hangi bir kayma yoktu. Karşıdaki inşaat çalışmalarından sonra orada bir kayma meydana geldi. Okul inşaatı da kazılınca altında su boşaldı. Ondan sonra bu evlerde çatlaklar başladı. Mahallemizde 104 tane ev mühürlü durumdadır. Yetkililer "evlerden çıkın" diyor da bu vatandaşlar nereye gidecek” dedi.

1 yıl öncede aynı mahallede toprak kayması yaşanmış, yetkililer bazı evleri mühürlemişti.