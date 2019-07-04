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Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara başladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara başladı.


Belediye Başkanı Davut Aydın, yer tahsisinde bulunulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'ni ziyaret etti. Aydın, “Çiftçilerimizin uzun yıllar bekleyiş içinde olduğu, TMO Geçici Alım Merkezi bugün itibariyle alımlara başladı. Yaş Sebze ve Meyve Hali'nin karşı tarafında, belediyemize ait yaklaşık 5000 metrekarelik bir alanı, konaklama alanlarını ve kantarı TMO yetkililerine tahsis ettik. Daha önce şehir merkezinden uzakta olması ve çiftçilerin farklı tüccarlara yönelmesi sebebiyle sadece 15 günlük alım yapan TMO, bu yıl, son çiftçimiz mahsulünü getirene kadar Geçici Alım Merkezi'nde alımlara devam edecek. TMO, Ziraat Odamız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile el ele vererek TMO Geçici Alım Merkezi'mizi yeniden aktif hale getirmenin memnuniyeti yaşıyoruz. Çiftçimiz bundan sonra, bunca emek ve yüksek maliyetlerle ürettiği mahsulünü, ulaşım sorunu olmadan, tahsis ettiğimiz alana kolayca getirebilecek” dedi.

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