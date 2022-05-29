Tornavida ile dehşet saçtı : 1 ölü 2 yaralı

Bursa'da bir şüpheli, tartıştığı 2 kişiyi ve kavgayı ayırmaya gelen eniştesini tornavida yaraladı.

Yaraladığı eniştesi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ise tornavida ile ölümüne sebep olan şüphelinin eniştesi olduğu öğrenildi.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.T yanında getirdiği tornavida ile 2 kişiyi ve kavgayı ayırmaya gelen eniştesini çeşitli yerlerinden tornavida ile yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Erol Tolar (40) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı M.T. olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayda hafif şekilde yaralanan 2 kişinin tedavisi Gemlik Devlet hastanesinde devam ediyor.

Öte yandan Tolar'ın yaşanan kavgayı ayırmaya gittiği sırada yaralandığı ve zanlının da eniştesi olduğu öğrenildi.

Tolar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.