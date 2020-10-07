Torunu lösemiyi atlatan iş adamından LÖDER'e bağış

Bursa'da bir iş adamı, 2 yıl boyunca lösemi tedavisi gören torununun iyileşmesinin ardından Lösemili Çocuklara Yardım Derneği'ne (LÖDER) 50 bin TL'lik bağışta bulundu.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar, torunu Meryem Saliha Uğur'un (8) lösemi hastalığına yakalanmasının ardından Bursa LÖDER ile irtibata geçti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş'in görev yaptığı Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı'nda 2 yıl boyunca tedavisi yapılan ve eski sağlığına kavuşan torunu ile son derece iyi ilgilenildiğini söyleyen Mustafa Bayraktar, hasta ve hasta yakınları için kullanılmak üzere 50 bin TL'lik bağış yaptı.

Mustafa Bayraktar bağış çekini, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ile Bursa LÖDER Başkanı ve Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adalet Meral Güneş'e teslim etti. Üniversite ve Hastane yöneticilerine, Bursa LÖDER yönetimine ve torunu ile ilgilenen herkese teşekkür eden Bayraktar; “Hepimiz için zorlu bir süreç oldu. Doktorlarımızın sadece torunum Meryem Saliha Uğur için değil, oradaki tüm hasta çocuklar için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini gördüm. Kıt imkanlar ile yoğun bir tempoda çocukların yeniden sağlığına kavuşmaları için uğraş veriyorlar. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bunca çalışmanın içerisinde bizim de bir katkımız olsun istedik. Hasta çocuklarımızın tedavisinde kullanılmak üzere bir destek vermek istedik. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş ise Çocuk Hematoloji Bilim Dalı kliniğinde hastaların başarı ile tedavi edilebildiğini ve gerektiğinde kök hücre nakilleri yapılabildiğini açıkladı. Uzun süreli tedavisi olan bu hastalıklarda, özellikle Bursa dışından gelen hastaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde barınacak yere ihtiyaç duyduklarını kaydeden Prof. Dr. Adalet Meral Güneş; “Bu amaçla, 2010 yılından beri Bursa LÖDER tarafından Sayın Sabahattin Gazioğlu'nun bağışı ile yaptırılan Rahime Gazioğlu Bursa LÖDER Hasta Konukevimiz hasta ve ailelerinin hizmetindedir. Şimdiye kadar 60 bin hasta ve ailesine bağışlarınızla ev sahipliği yaptık. Pandemi sırasında da açık kalarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bağışçılar ile tamamen gönüllülük esasında olan dernek üyelerimiz konuk evimizde hasta ve ailelerini ağırlamaktadır. Bu amaçla, Sayın Rektörümüz ve Dekanımızın da bize verdiği destekle, tedavi ettiğimiz hastamızın dedesi Sayın Mustafa Bayraktar tarafından Bursa LÖDER'e büyük bir bağışta bulunmuştur. Zor koşullardan geçtiğimiz bu dönemde bize verdiği destek için kendisine ve ailesine teşekkürü borç biliriz” dedi.

Lösemiyi atlatan Meryem Saliha Uğur ile yakından ilgilenen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise iş adamı Mustafa Bayraktar'a yaptığı bağıştan dolayı teşekkür etti. Bursa LÖDER'in çok özel bir hizmeti yerine getirdiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Dernek yönetiminde yer alan Adalet Meral Güneş hocamızın ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı çalışmaları görüyor ve takdir ediyoruz. Lösemiye yakalanan çocuklar için gösterdiği çabaların yanı sıra hasta yakınları için de özel projeler ortaya koyuyorlar. Konuk evinin tüm ihtiyaçları hayırseverlerimiz ve LÖDER yönetimi tarafından karşılanıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bizler de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yürütülen bunca zorlu sürecin içerisinde Sayın Mustafa Bayraktar gibi hayırsever iş adamlarımızın vermiş olduğu destekler bizleri gerçekten mutlu ediyor. Başta Adalet Meral hocamıza, tüm bölüm çalışanlara ve hekimlerimize teşekkür ediyor, kendilerine kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da gönüllülük esası ile yürütülen çalışmaların takdir görmesinin dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, bağışçılara ve LÖDER yöneticilerine teşekkür etti.