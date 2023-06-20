Toz deterjan yiyen çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde toz deterjan yiyen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ceylan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. 4 yaşındaki Çınar Y., oynarken mutfakta bulduğu toz deterjanı şeker zannederek yedi. O sırada anne Yeliz Y.(30) koşarak çocuğunun daha fazla deterjan yemesini engelledi. Ağzında yaralar oluşan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.