Tr Düşünce Kulübü'nden Tarım Lisesi çalışması

Tr Düşünce Kulübü Bursa Merinos AKKM'de düzenlenlediği kahvaltıda Bursa basını ile bir araya geldi. 4 Haziran'da gerçekleştirilen kongre ile beraber güven tazeleyerek tekrar başkanlık koltuğuna oturan Ercan Yakut, basına projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Tr Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, “Bizler Tr Düşünce Kulübü olarak 4 Haziran'da kongre gerçekleştirdik. Bugün ise yönetim kurulunun tanıtımını ve ileride yapacağımız projelerin çalışmaları ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bizlerin şuanda 'Tarım Lisesi' çalışmamız mevcut. Oluşumu ve altyapısı ile ilgili bilgiler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Ercan Yakut'un Tr Düşünce Kulübü'nün faaliyetlerini anlatmasının ardından sona erdi.