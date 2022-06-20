İhlas Haber Ajansı

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Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan

Bursa’da şehirlerarası yolu kapatan düğün konvoyu müzik açarak halay çekti.

Bursa'da şehirlerarası yolu kapatan düğün konvoyu müzik açarak halay çekti. Trafiği kapatanları cep telefonu ile kayıt altına alan vatandaşın ‘hakkımı helal etmiyorum' demesi dikkat çekti.


Olay, İnegöl ilçesi Bursa-Eskişehir Yolu üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan kişiler şehirlerarası yolu keserek halay çektiler.


Diğer sürücülerin kornalarına aldırış etmeden oynadılar. Trafikteki sürücü yolu kesen düğüncülere ‘hakkımı helal etmiyorum‘ diyerek tepki gösterdi.

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