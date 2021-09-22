Trafik durdu, hareket başladı

Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini ise Türkiye Belediyeler Birliği'nin yürüttüğü Avrupa Bisiklet Haftası Bursa'da da renkli görüntülerle devam ediyor. Hüdavendigâr Kent Parkı'nda yapılan sabah sporu ve bisiklet, paten ve kaykayla sağlıklı hayat turunun ardından bu kez de Arabasız Gün faaliyeti gerçekleştirildi. Kükürtlü Caddesi trafiğe kapandı. Bisikletli gençler trafiğe kapanan caddeyi bisikletle turlamanın keyfini yaşarken, Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencileri de beden eğitimi derslerini trafikten arındırılmış cadde üzerinde yaptı. Caddede sokak oyunları ve mini golf oynayan çocuklar keyifli ânlar yaşadı. Program güreş ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.