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Trafik polisinden alkışlanacak hareket

Bursa’da arızalanan otomobil yolda kalınca, trafik polisi otomobili iterek yolu açtı.

Bursa'da arızalanan otomobil yolda kalınca, trafik polisi otomobili iterek yolu açtı. Polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki kavşaktaki trafik ışıklarında, kırmızıda duran otomobil, arızalanarak bozuldu. Bozulan otomobil yolda kalıp trafiği sıkıştırınca yardıma trafik polisi geldi. Kavşakta duran otomobili iterek sürücüye yardım eden polis memuru, trafiği açtı.


Otomobil yoluna devam ederken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi gördü.

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