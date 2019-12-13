Trafik terörüne dikkat çeken sergi

Nilüfer Kent Konseyi, Vizör Fotoğraf Grubu'nun ‘Sonrası' adlı sergisiyle, trafik terörünün son bulması adına anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Nilüfer Kent Konseyi Vizör Fotoğraf Grubu'nun ‘Sonrası' adlı sergisi, Podyum Park Sanat Mahal'de izlenime sunuldu. Trafik kazaları ve sonrasında yaşananların konu edildiği fotoğraf sergisinin açılışına ilgi büyük oldu. Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Rasih Konca, Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz ve çok sayıda fotoğraf meraklısının katıldığı serginin açılış konuşmasını Vizör Fotoğraf Grubu Başkanı Alev Tanrıkorur yaptı. Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının toplumsal sorunların başında geldiğini ifade eden Alev Tanrıkorur, “Trafikte sonrasını düşünmeden yapılan hatalar sonucu ağır bedeller ödemekteyiz. Grup olarak bizler, farkındalık oluşturmak istedik. Bu konuda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına etkinliğe katılan Meclis Üyesi Rasih Konca da yaşanan trafik terörünün bitmesini dileyerek, sergiyi düzenleyenlere teşekkür etti. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ise Vizör Fotoğraf Grubu'nun çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptığını ifade ederek, herkesin trafik terörü hakkında duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Geceye katılan Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz de Nilüfer Kent Konseyi ve Vizör Fotoğraf Grubu'nu kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Trafik terörünün sonrasında çok büyük acılar verdiğini ifade eden Ayöz, cezaların caydırıcı olması gerektiğine dikkat çekti.

Etkinliğe 23 Temmuz 2019'da İstanbul'da otobüs beklerken durağa giren aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki Begüm Kartal'ın ailesi de katıldı. Begüm için özel bir köşe hazırlanan sergiye katılan Baba Haluk Kartal, duygusal anlar yaşadı. Hiç kimsenin kendileri gibi acı yaşamamasını dileyen Haluk Kartal, zor günlerinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılanlar sergiyi gezdi. 19 Aralık Perşembe gününe kadar açık kalacak sergide 30 fotoğraf yer alıyor.