Trafikte bozulan motosikleti ayağıyla iterek götürdü

Bursa'da trafikte bozulan motoru ayağını dayayarak götürdü. Tehlikeli anlar diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken aniden bozulan motosikleti kendi ürettikleri çözümle götürdüler. Arkadaki motosikletten ayaklarını bozuk olan motosiklete dayayarak götürdüler. Bu ilginç anlar diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.