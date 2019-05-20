Trafikte çekilen görüntüler görenleri şaşırttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki farklı noktada çekilen görüntüler görenleri şaşırttı.

İnegöl mobilya sanayisinde lüks bir aracın üzerine konulan süngerlerin taşınması kameraya böyle yansıdı. Trafikte seyir halinde olan otomobil gideceği yere varıp malzemeleri indirdi.

Bir diğer görüntü ise İnegöl Alanyurt yolunda kaydedildi. İki kişinin bindiği motosiklette arkadan oturan bir kişinin kucağına aldığı inşaatlarda kullanılan straforla tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi. O anlar saniye saniye kameraya böyle yansırken, motosiklet ve arkasındaki şahıs trafikte bir süre böyle gittikten sonra gözden kayboldular.