İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafikte makasa ağır ceza... O anlar kamerada

Bursa’da Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün sivil ekipleri, magandalara geçit vermiyor.

Bursa'da Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sivil ekipleri, magandalara geçit vermiyor. Aracıyla makas atan sürücü mobese kameralarından tespit edilerek, 1228 lira ceza kesildi.


Alınan bilgiye göre, bayram günü aracıyla Mudanya Yolu'nda makas atan, yoğun trafikte sağa sola şerit değiştiren sürücü güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, aracın sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Mobese kameralarının da incelenmesiyle H.A. isimli sürücüye 1228 lira trafik cezası uygulandı.


Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, benzer durumlarda vatandaşların Alo 155 hattına ihbarda bulunmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.