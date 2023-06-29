İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trafikte tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı: Yüzüstü uzanarak motosiklet sürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde üzerine yattığı motosikletlinin tehlikeli seyrettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine yattığı motosikletlinin tehlikeli seyrettiği anlar amatör kameraya yansıdı.


Olay, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.