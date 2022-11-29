İhlas Haber Ajansı

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Trafikte yol verme kavgası ringleri aratmadı, o anlar kameralarda

Bursa’da 2 sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Bursa'da 2 sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı ise trafikteki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında trafikte yol verme kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine acımasızca vuran sürücülerin arasına diğer sürüler girerek ayırdı. Kavga eden sürücüler araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.


Kavga sebebiyle trafik ise bir süre kilitlendi

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