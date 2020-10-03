Trafikte yol verme kavgasında kan aktı

Bursa'da trafikte seyreden iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında kan aktı. Tartıştığı otomobil sürücüsünü elinden bıçakla yaraladığı iddia edilen belediye dolmuş şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Küçük Sanayi 1.Blok önünde yaşandı. İddiaya göre, 16 K 9222 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Faruk S.(22) ile 16 M 1023 plakalı sarı belediye dolmuş şoförü Sezgin A. (51) yol verme kavgasına tutuştu. Sezgin A. tarafından bıçakla elinden yaralanan Ömer Faruk S. hastanede tedavi altına alındı. Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekiplerinin yaptığı takip sonrası suç aleti bıçak ile birlikte yakalanan Sezgin A. Beşevler Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.