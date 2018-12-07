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Trafikteki cinayetin zanlıları kıskıvrak yakalandı

Bursa’da trafikte tartıştıkları Özkan Hoşgün’ü (26) silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Bursa'da trafikte tartıştıkları Özkan Hoşgün'ü (26) silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı yakalandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda araçla seyir halinde olan bir grup alkollü oldukları öğrenilen bir başka grupla trafikte 'Neden yan baktın' die tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü ve taraflar birbirlerine sopayla saldırdı. Bu sırada gruptakilerden biri üzerindeki tabancayı çıkararak kavga ettiği diğer şahıslara doğrultmaya başladı. Silahı çıkaran ve sonradan yapılan araştırmalarda adının K.M.(26) olduğu tespit edilen zanlı, silahı yanındaki arkadaşı A.T'ye (24) verdi. A.T. silahı Özkan Hoşgün'e doğrultup ateş etti. Kalbinden vurulan Hoşgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olaydan sonra kayıplara karışan 2 zanlının yakalanması için ekipler alarma geçti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri onlarca güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek önce zanlıların kimliğini tespit etti ardından Nilüfer'de saklandıkları eve operasyon yaptı.


Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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