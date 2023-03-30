İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trafikteki yan yan seyreden cipi gören sürücüler, gözlerine inanamadı

Bursa’da yan yan giden cip, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da yan yan giden cip, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.


Olay, merkez Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza yapan cipin sürücüsü, aracını götüreceği yere çekiciye bindirmek yerine sürerek götürmeyi tercih etti. Cip ise lastiklerinin yamukluğu sebebiyle yan yan giderken o anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.