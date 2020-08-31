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Trafo bomba gibi patladı, vatandaşlar yataklarından fırladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrik trafosu bomba gibi patladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik trafosu bomba gibi patladı. Patlama seslerine uyanan mahalle halkı büyük panik yaşadı. Trafodaki patlama ise cep telefonuyla görüntülendi.


Olay Süleymaniye Mahallesi Funda Sokakta meydana geldi. Sabah 04:30'da henüz belirlenemeyen bir sebeple sokakta bulunan elektrik trafosu patladı. Uykuda olan mahalle halkı büyük bir panik yaşadı. O anlar ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Haber verilmesi üzerine gelen ekipler olaya müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren elektrik kesintisinin ardından bölgeye tekrar elektrik verildi. Ancak çok sayıda vatandaşın evlerindeki elektrikli cihazların zarar gördüğü öğrenildi.

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