Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafonun patlaması neticesinde çıkan yangında 3 köy evi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Mahallesi'ndeki trafoda bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. Çıkan yangın trafo yakınındaki kerpiç ahşap karışımı köy evlerine de sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 evi tamamen sardı. Yangına ilk önce köylüler müdahale edip söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, 3 ev yanarak küle döndü.