Traktör devrildi, yaşlı çift ölümden döndü

BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşlı çift yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bayırköy Mahallesi'nde Ali Ü. (73), eşi Fatma Ü. (71) ile birlikte 16 DU 032 plakalı traktörleriyle tarlaya gitti. Tarladan eve dönüşte Ali Ü. idaresindeki traktör köy girişinde virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan yaşlı çift, olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.