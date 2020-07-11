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Traktörün altında can veren muhtar köylüleri yasa boğdu

Bursa’nın ilçesinde traktörün altına kalan muhtar hayatını kaybetti.

Bursa'nın ilçesinde traktörün altına kalan muhtar hayatını kaybetti.


Kaza, Sarıpınar Mahallesinde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı 16 PK 767 plakalı traktörle süren Muhtar Münür Muyan (51), traktörün hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında alan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları ve mahalle sakinleri tarlaya akın etti. Ölüm haberini alanlar göz yaşlarına boğuldu. Münür Muyan'ın cansız bedeni savcının yerinde yaptığı incelemenin ardından Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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