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Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir çiftçi devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir çiftçi devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.


Terziler Köyü'nün sevilen isimlerinden 51 yaşındaki çiftçi Mikail Tekin, Kocapınar Mevkisi'nde kendisini bekleyen babasını almaya giderken devrilen traktörünün altında kaldı. Tekin, hayatını kaybederken yakınları gözyaşlarını tutamadı.


İlçenin ve Terziler Mahallesi'nin sevilen ismi Mikail Tekin'in ölümü herkesi yasa boğdu.

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