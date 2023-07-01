Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'da traktörün altından kalan çiftçi, kendi imkanlarıyla kurtulmasına rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sürmek isteyen Alaattin Ertaş (56), 16 BBH 38 plakalı traktörünün yan yatması sonucu altında kaldı. Kendi imkanlarıyla çıkan ve 112 Acil Servis ekiplerini arayan Ertaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ertaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.