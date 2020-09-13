Traktörün altında kalan genç feci şekilde can verdi

Bursa'da devrilen traktördeki baba kendini atarak kurtulurken, oğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, Orhaneli ilçesi Mahaller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğlu Muhammet Apak (23) ile tarladan dönen Halim Apak, virajlı ve çakıllı olan yolda traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörden baba atlayarak kurtulurken, aracın yan tarafında oturan oğlu traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.