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Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl İlçesinde devrilen traktörün altında kalan 62 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde devrilen traktörün altında kalan 62 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, olay Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ç. kendisine ait tarlayı sürerken manevra yapmak istediği traktörün hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Yakınların uzun süre kendisinden haber alamayınca tarlaya geldi. Yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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