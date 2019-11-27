Traktörün altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'nde, yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlanan traktörün sürücüsü, ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre kaza, Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan U, idaresindeki 16 H 7347 plakalı su tankeri takılı olan traktörü ile seyir halindeyken yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Traktörün altında kalan sürücü mahalle sakinleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.