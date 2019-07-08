İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trambolinden düşen çocuk yaralandı

Bursa’nın İznik ilçesinde oyun parkında trambolinden düşen çocuk yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde oyun parkında trambolinden düşen çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, göl sahil caddesinde ailesi ile gezmeye çıkan 13 yaşındaki M.G, oyun parkında bulunan trambolde zıplarken dengesini kaybederek zemine düştü. Acı içinde yerde kıvranan küçük çocuk ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan M.G'nin kolunda kırık, kafa tasında da çatlak meydana geldiği öğrenildi. M.G, Bursa'ya sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.