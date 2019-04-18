Tramvayın arkasına tutunup metrelerce kaydılar

Çocukların tramvay arkasında metrelerce süren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde yaşandı. Şehir merkezinde rink yapan İpek Böçeği olarak bilinen tramvayın Bursa Adliye'si karşısında arkasına takılan 8-10 yaşlarındaki 2 kız çocuğu yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuklar düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup ayakkabılarının üzerinde kayarak yolculuk etti. Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuklar, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. O sırada oradan geçen bir araç sürücüsü tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye çekti. Ölüme davetiye çıkaran çocuklar arkadan gelen motosikletli bir gencin korna çalmasıyla birlikte yavaşlayan tramvaydan atlayarak gözden kayboldu.