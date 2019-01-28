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Tribünde bir başkan ve bir milletvekili...

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Zaferspor’un Hendekspor’u 3-2 yendiği maçı tribünden izledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Zaferspor'un Hendekspor'u 3-2 yendiği maçı tribünden izledi.


Bu sezon 3. Lig hedefiyle mücadele eden Zaferspor, lig lideri Hendekspor ile oynadığı maçı taraftarının desteğiyle kazanmasını bildi. Atıcılar 3 Sahası'nda oynanan karşılaşmayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte tribünden izledi.


Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden Dündar ve Özen, Zaferspor'un 3-2 kazandığı maçın sonunda büyük sevinç yaşadı. Osmangazi'de amatör spor kulüplerine her zaman destek verdiklerini belirten Dündar, fırsat buldukça takımların maçlarına da tribünden takip ettiklerini söyledi.

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