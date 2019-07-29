Trilye zeytin şenliği ile coştu

Kaliteli zeytin üretimi, tarihi ve doğal güzellikleriyle anılan Trilye'de zeytin şenliği coşkusu yaşandı. “En Lezzetli Zeytin, Zeytinyağı ve Zeytinyağlı Yemek” yarışmalarının yanı sıra halk oyunları gösterileri, zeytin reçeli atölye eğitimlerinin yer aldığı şenlikte coşku, Balkan müziğinin genç seslerinden Gamze Matracı konseriyle doruğa ulaştı.

Mudanya'nın doğal, kültürel ve tarihsel değerlerini tanıtma çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi; geleneksel hale getirdiği Trilye Zeytin Şenliği'ni bu yıl 27-28 Temmuz tarihleri arasında düzenledi. Üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Trilye'nin ünlü zeytinini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Trilye Zeytin Şenliği'nin beşincisi gösteriler, yarışmalar ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Şenlik, 27 Temmuz Cumartesi günü Mudanya Bandosu'nun konseriyle başladı, Mudanya Kültür Sanat Derneği'nin Türk Sanat Müziği konseri ile devam etti. Şenlik kapsamında kurulan stantlarda üreticiler zeytinyağı, zeytin, sabun ve kozmetik ürünlerinden oluşan ürünlerin tanıtımını yaptı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz stantları tek tek ziyaret ederek, katılımcılara hediyeler dağıttı. İki gün boyunca süren etkinlikler kapsamında “En Lezzetli Zeytin, Zeytinyağı ve Zeytinyağlı Yemek” yarışmalarının yanı sıra halk oyunları gösterileri, zeytin reçeli yapımı atölye eğitimleri yer alırken şenlik Balkan müziğinin genç seslerinden Gamze Matracı konseriyle doruğa çıktı. Etkinlikte konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, geleneksel hale getirilen şenliklerde, Mudanya'nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin tanıtımına katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Türkyılmaz, “Yaptığımız çalışmalarla 5 yıl boyunca Mudanya'nın emin ellerde olduğunu gösterdik. Şimdi ise Mudanya'da hizmetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Mudanya'nın tarım değeri yüksek zeytini, üzümü ve inciri desteklenmeli, köylümüzün ürettikleri hak ettiği değere ulaşmalı dedik. Zeytinlerin, incirlerin, üzümlerin, toprakların geleceğe taşınması için çalışıyoruz. Bu sayede zeytinin tanıtılmasıyla birlikte üreticimizin de kazancı artıyor. Gece gündüz çalışıyoruz, güzellikleri de birlikte yaşıyoruz. Zeytinimizin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için düzenlediğimiz şenliğimiz, üreticimize can suyu oluyor” diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında Mudanyalı genç fotoğrafçı Doğukan Gencer'in objektifinden yansıyan “Sonsuzluğa Yolculuk” isimli doğa fotoğraf sergisinin açılışı ile Yazar Hüsmen Solmaz'ın Çakıryıldız isimli kitabının imza günü yapıldı.