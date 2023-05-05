TRSM danışanlarının el sanatları sergisi yoğun ilgi gördü

Ebru, ahşap boyama, quiling, filografi, rölyef, tokat baskı, yağlı boya gibi eserlerden oluşan “Bizden Yansıyanlar” isimli serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sevgi Harorlu, Hastane Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya, sağlık çalışanları, danışanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Toplum ruh sağlığı merkezlerinde, ruhsal ve psikolojik sorunları olan vatandaşlarımıza hem merkezimizde hem de evlerinde aktif olarak hizmet veriyoruz. Çekirge Devlet Hastanesi'ne bağlı iki toplum ruh sağlığı merkezimizde 180'i geçici koruma altında olmak üzere toplam bin 575 hastamız tedavi görüyor. Toplum ve ruh sağlığı merkezlerindeki danışanlarımız, kent paydaşları ve halk eğitim merkezi hocaları eşliğinde hem tedavi görüyor hem de eğitim alarak çeşitli eserler ortaya koyuyorlar. Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi de evinin perdelerini sıkı sıkı kapatıp, kimseyle temas kurmayan hatta dışarı dahi çıkmayan danışanlarımızın, sosyal faaliyetlerini ve başarılarını görme imkânı bulduk" dedi.