TSK Ampute takımı, Bursa'yı 5-0 yendi

Ampute Futbol Takımı Bedensel Engelliler Süper Ligi'nde TSK, Bursa'yı 5-0 yendi.

Karşılaşma, Bursa'da Mihraplı Parkı Ampute futbol sahasında yapıldı. Ampute Futbol Takımı Bedensel Engelliler Süper Ligi'nde 3. sırada olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile 5. sıradaki Bursa Ampute takımı arasındaki karşılaşma TSK'nın 5-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşmayı Bursa il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çimen ile birlikte yaklaşık 200 personel ve vatandaş izledi.