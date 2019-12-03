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TSK içine sızan FETÖ'cüler adliyede

Bursa merkezli 23 ilde yapılan dev FETÖ operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızan 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sinyalini verdiği FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda neticesinde büfe telefonlarından FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Bursa'nın yanısıra İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'de yapılan operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde işlemleri tamamlanan 16 kişinin ardından, bugün de 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyette işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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