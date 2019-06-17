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TSYD Bursa koşusunu Behramkaya kazandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi koşusunu Murat Gündüzeli’nin jokeyliğini yaptığı Behramkale isimli at kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi koşusunu Murat Gündüzeli'nin jokeyliğini yaptığı Behramkale isimli at kazandı. Birinciye ödülünü TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi verdi.


Bursa Osmangazi Hipodromu'nda ilk altılının son, ikinci altılının 3'ncü koşusu olan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi koşusu büyük heyecana sahne oldu. Kum pistte 2 bin metre olarak gerçekleştirilen koşuya 10 at katıldı. Yarış severlerin coşkuya ortak olduğu koşuda ilk düzlükten itibaren yarışı önde götüren Behramkale, TSYD Bursa Şubesi koşusunda zafere ulaştı.


Koşu sonunda gerçekleştirilen törene TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, İkinci Başkan Mehmet Gerçeksi ile Bursa Osmangazi Hipodrom Müdürü Devrim Evcim katıldı. Birincilik ödülünü Behramkale adlı atın sahibi Günay Sav adına Arda Çetinkaya, Ekmekçi'nin elinden aldı.

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