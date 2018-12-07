TSYD Bursa Tofaş'ı ağırladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi, TOFAŞ'ın Genel Menajeri Tolga Öngören ile Başantrenörü Orhun Ene'yi konuk etti.

Organizasyona TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, İkinci Başkan Mehmet Gerçeksi ile Genel Sekreter Engin Aksöz'ün yanı sıra dernek üyeleri ve meslektaşlar katıldı.

Bursa'nın iki büyük markasını buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, "Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ardından Basın Buluşmaları'nın ikincisini TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ve Başantrenörü Orhun Ene'yle gerçekleştiriyoruz. İki markanın iletişimini artırmak ve bağlarını güçlendirmek için bir araya geldik" dedi.

Her fırsatta Bursa basınıyla buluştuklarını dile getiren TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, "Şehrin spor anlamında bazı değerleri var. Bursaspor ve TOFAŞ gibi kulüplerin medya mensuplarının sorularına yanıt vermesi ile işbirliği son derece önemli" diye konuştu.

"Algı değişti"

Göreve geldiği zaman dilimi olan 4 yıl öncesini hatırlatan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise, "Bursa'daki spor ve TOFAŞ'ın durumu çok farklıydı. O dönemde ayrı bir algı ve yaklaşım vardı. Bizler Türk basketbolu ve sporu adına bir proje ortaya koyduk. Gazeteciler ortaya koyduğumuz çabada bize büyük katkı sağladı" dedi.