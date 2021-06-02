TSYD, Gülgüler'i ağırladı

TSYD Bursa Şubesi yönetimi, Bursaspor başkan adaylarından Hayrettin Gülgüler ve yönetim kurulu listesinde yer alan Emin Adanur'u ağırladı.

5 Haziranda olağan genel kurula gitmeye hazırlanan Bursaspor'da başkan adaylarından Hayrettin Gülgüler ve yönetim kurulu listesinde bulunan Emir Adanur, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi yönetimini ziyaret etti. TSYD Bursa Şubesi'nde gerçekleştirilen ziyarette konuşan TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor'un bir dakika bile kaybetmemesi gerektiğini ifade ederken, başkanlık için rekabete giren üç adaya da başarılar diledi.

Bursaspor'un başkan adaylarından Hayrettin Gülgüler ile yönetici adayı Emin Adanur da Yeşil Beyazlılarla ilgili projelerini aktarırken, basın mensuplarının sorularını cevapladı.