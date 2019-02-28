TÜBİTAK Bölge Yarışması'nda finalistler belli oldu

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bursa Bölgesi'nin finalistleri belli oldu. 12 alanda yarışan 100 projeden 18'i Ankara'da düzenlenecek büyük finale katılmaya hak kazandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi. Güney Marmara Bölgesi'nden yarışmaya başvuru yapan ve ilk 100 arasına giren öğrencilerin projeleri 12 farklı alanda değerlendirildi ve 18 proje birinciliğe layık görüldü. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreninde açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, yarışmanın 50 yıldır aralıksız devam ettiğini belirtti. Önceki yıl 18 projenin Türkiye finallerine katıldığını açıklayan Prof. Dr. Mustafa Özkan; “Bu yıl da aynı sayıda birinci seçtik. Önceki yıl seçtiğimiz 18 projeden 10 tanesi Ankara'daki büyük finallerde ödül almayı başardı. Bu yıl da seçilen projelerimizin aynı başarıyı hatta daha fazlasını göstereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Yarışmanın online ön değerlendirme aşamasında 1599 projenin incelendiğini kaydeden Özkan, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından 100 projenin bölge sergisine davet edildiğini söyledi. Bölge sergisinde Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kütahya, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova'dan projelerin sergilendiğini belirten Özkan; “Başvurular toplam 12 alanda yapıldı. Müracaat sayısına bakıldığında en fazla başvuru yapılan bölgelerden birisi olduğumuzu söyleyebiliriz. Ön değerlendirme aşamasında bölgemiz dışından 36, bölgemizden 66 öğretim üyesi olmak üzere toplam 102 öğretim üyesi projelerimizi değerlendirdi. Bölge sergisinde ise tam 36 öğretim üyemiz projeleri değerlendirdi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Ankara'da yapılacak Türkiye finali için 18 finalist proje ve her alanda ikinciler ile üçüncüler belirlendi. 1599 projeyi hazırlayan tüm öğretmenlere ve öğrencilere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye finalinde 12 alanda 18 proje birinciliğe ulaştı.