Tüfekçi: "Sepsis sebebiyle her 3-4 saniyede bir kişi hayatını kaybediyor"

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde 23 Eylül Dünya Sepsis Günü'ne farkındalık oluşturmak için “Sepsis'i Tanı, Hayatı Kurtar” sloganıyla program düzenlendi. Çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı etkinlik hastanenin poliklinik katında gerçekleştirildi. Sepsisin acil bir durum olduğunu söyleyen Fenomen Dr. Hakan Tüfekçi, sepsis sebebiyle her 3-4 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok enfeksiyon hastalığında yaşam kaybının, sepsis nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Sepsise birçok enfeksiyonun yol açabileceğini ifade eden Tüfekçi, “Bunlar arasında zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonlar, deri veya yara enfeksiyonları ya da menenjit gibi yaygın olarak görülen enfeksiyonlar vardır. Grip, sıtma, dank humması, sarı humma ve ebola gibi enfeksiyon hastalıklarının tümü sepsis ile sonuçlanabilir.” dedi. Dr. Hakan Tüfekçi, Hastane kaynaklı enfeksiyonları azaltmak için seferber olunmalı ve sağlık çalışanlarının el hijyenine en yüksek uyumu sağlanmalıdır. Bu hastalığa farkındalık oluşturmak için yapmış olduğumuz etkinliğin faydalı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle ‘Dünya Sepsis Günü' tüm dünya sağlık çalışanlarının farkındalığını artıracaktır” diye konuştu.

Eğitimin ardından hastanenin poliklinik katında stant açılarak farkındalık oluşturmak amacıyla hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtıldı.