Tugay Erdem: “Bütçeyi en verimli şekilde kullandık”

Nilüfer Belediyesi'nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu, Nilüfer Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Turgay Erdem, pandemi sonrası 2022 yılında projelerin sayısını arttırdıklarını belirterek, “Ekonomik sıkıntılara rağmen bütçeyi en verimli şekilde kullandık” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu, Nilüfer Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısının ikinci oturumunda görüşüldü. Nilüfer Barış Meclisi'ndeki toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2022 yılının pandemi ve ekonomik kriz gibi nedenlerle zor geçtiğini vurguladı. Hedefleri çerçevesinde Nilüferliler'in beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade eden Turgay Erdem, “2022 yılı bizim için, pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldığımız faaliyetlere hız kazandırdığımız bir yıl oldu. Bildiğiniz gibi “Tarım Yılı” ve “Gıda Yılı” temalarının ardından 2022 yılını “İklim Yılı” ilan etmiştik. Bu çerçevede farkındalık oluşturacak etkinlikler yaptık. Balat ve Kızılcıklı ek hizmet binaları ile İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi yeni binalarını hizmete kazandırdığımız 2022 yılında ayrıca Balat Satranç Evi, Ertan Ayçetin Bisikletevi, Misi Sanat Kahvesi, Oyuncakevi ile Beşevler Olgun Gençlik Merkezi'ni hizmete açtık” dedi.

“Çok sayıda ödül aldık”

İklim kriziyle birlikte yaşanabilecek gıda krizine karşı alınabilecek önlemler ve çalışmalara da değinen Erdem, “Tarımsal üretimi destekleme, halkı bilgilendirme ve sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırma yönündeki çabalarımız 2022 yılında da artarak devam etti. Nilüfer Bostan satış noktalarının sayısı 9'a, mahalle bostanlarımızın sayısı da 3'e yükseldi. Nilüfer'de bu dönem en çok odağımızda olan dayanışma ilkemiz gereği giderek artan ekonomik kriz karşısında beli bükülen yurttaşlara destek olmak amacıyla “Kara Kış Destek Paketi” çerçevesinde, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik çeşitli çalışmalar yürüterek, Dayanışma Market'i hizmete sunduk. Vatandaşlarımıza pandeminin izlerini unutturacak kültür-sanat etkinliklerimiz de yıl boyunca yoğun katılımla gerçekleşti. Çalışmalarımızla çok sayıda ödül de aldık” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmasının ardından 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi için Meclis Başkanlığı koltuğunu, Meclis Başkan Vekili Feridun Uyruk'a devretti. Toplantıda, AK Parti Grubu adına Gökhan Dinçer ve Milliyetçi Hareket Partisi adına Şenol Keleş, faaliyet raporuna ilişkin eleştiri ve sorularını dile getirdi.

Muhalefetin kaçak yapı, Anadolu Arastası başta olmak üzere sorduğu bazı sorulara açıklık getiren Başkan Turgay Erdem, hedeflerinin Nilüfer halkına en iyi hizmeti verebilmek olduğunu belirtti. Anadolu Arastası'nın Türkiye'yi içine alan kültür projesi olduğunu hatırlatan Erdem, “Uzun soluklu maliyetli projeyi tamamlamak istiyoruz. Bu yıl Mayıs ayı gibi tamamlanacak ihale sonunda inşaatlarda önemli yol alacağız. Hemşeri derneklerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Tamamlandığında Bursa'ya değer katacak proje olacak. Keşke ilgili bakanlıkta bu konuda bizlere destek verse de hizmete sunabilsek. Projenin temellerini atarken büyük hayallerle yola çıktık ve elimizden geleni yaparak kente kazandıracağız” dedi.

Kaçak yapıyla mücadele konusuna da değinen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, alınan mahkeme kararları ve bürokrasinin, bu konuda belediyelerin önünde engel olduğunu belirtti. Kaçak yapıyla ilgili sıkıntıların olduğunu hatırlatan Başkan Erdem, büyükşehir belediyesi, valilik, çevre ve şehircilik müdürlükleri ile ilgili ilçe belediyelerinin birlikte oluşturacağı ekiple kararlı şekilde çalışarak, bu işin üstesinden gelinebileceğini söyledi. Başkan Erdem, “ Bu konu başımızın derdi ve çok ciddi yasal boşluk var. Biz ilk gördüğümüzde çalışmanın başında müdahale etmek istiyoruz. Ancak hukuki durumlar süreci uzatıyor, bu da yapan kişilere avantaj sağlıyor. Yıkım kararı alınan binaların üçte birini yıkabiliyoruz. Deprem olmasaydı yeni bir imar affı gündeme gelecekti. Her zaman tüm kurumlara çağrı yapıyorum. Bu konuda el ele vererek topyekün hareket edelim. Kaçak yapı yapanın malı hazineye kaydedilsin. Bu konuda cesareti kırmak gerekir” şeklinde konuştu.

Yaşanan olumsuzlukların stratejik plan ve bütçe kullanımında değişimlere yönelttiğini ifade eden Başkan Erdem, “Bütçemiz bir yılda ön görülemeyen sebeplerle ciddi oranda değişime uğradı. Bütçemizi tam olarak gerçekleştirdik. Gelir-gider oranında da yüzde 95 gerçekleşme sağladık. Bu ekonomik ortamda bu oranı sağlamak çok önemli. Belediyeyi kredi kullanarak borç yükü altına sokmak istemedik ve kendi kazançlarımızla bu dönemleri geçirmeye çalıştık” diye konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli de meclis olarak zor bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti. Nilüfer Belediyesi'nin afet yönetiminde başarılı çalışmalar yaptığını belirten Ayradilli, yaraları sarma noktasında Nilüfer Belediyesi'nin hızlı ve profesyonelce hareket ettiğini söyledi. Ayradilli, Nilüfer Belediyesi'nin misyonu, vizyonu ve ülke çapında yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren bir kurum olarak hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda 2022 yılı Denetim Raporu da oy birliğiyle onaylanırken, diğer gündem maddeleri de karara bağlandı.

Mecliste ayrıca Afet Komisyonu üyeleri de belirlendi. Yapılan oylama sonucu Mahmut Demiröz, Serkan Çalışkan, Murat Yıldırım, Murat Onat ve Orhan Çiçek, Afet Komisyonu üyeliklerine seçildi.

Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, toplantının ardından mahalle muhtarlarını da katıldığı iftar yemeğinde bir araya gelerek birlikte oruç açtı.